Samanyolu Haber /Ekonomi / Yoksulluk sınırı 4 asgari ücreti zorluyor: /16 Eylül 2023 17:03

Yoksulluk sınırı 4 asgari ücreti zorluyor:

Birleşik Metal-İş'in verilerine göre yoksulluk sınırı 42 bin liraya yükseldi. Bir ailenin aç olmaması için de 12 bin lira gelirinin bulunması gerekiyor.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin (BİSAM) verilerine göre açlık sınırı 12 bin 34 lira olurken, yoksulluk sınırı 41 bin 626 lira olarak gerçekleşti. Günlük sağlıklı ve dengeli beslenmenin maliyeti ise 401 lira olarak hesaplandı.

SAĞLIKLI BESLENME İÇİN AYLIK 12 BİN LİRA GEREKİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM beslenme kalıbı üzerinden yapılan hesaplamaya göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı ağustos 2023 için 12 bin 34 lira oldu. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 41 bin 626 lira olarak gerçekleşti.

BİR KİŞİNİN AYLIK GIDA MALİYETİ 3 BİN LİRANIN ÜZERİNDE

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 3 bin 301 liraya yükseldi. Bu değer yetişkin bir kadın için 3 bin 145, 15-18 yaş bir genç için 3 bin 391, 4-6 yaş arası bir çocuk için 2 bin 197 lira olarak hesaplandı. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 12 bin 34 lira olarak tespit edildi.

BİR AİLENİN GEREKSİNİMLERİNİN MALİYETİ 42 BİN LİRAYA YAKLAŞTI

Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 41 bin 626 liraya kadar çıktı.

EN YÜKSEK HARCAMA SÜT GRUBU ÜRÜNLERİNE YAPILIYOR

Günlük harcamalarda ağustos 2023’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 130,25 liralık harcama gereksinimi ile oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 79,28 lira. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 84,33 liraya ulaştı.

SADECE EKMEK İÇİN YAPILACAK GÜNLÜK HARCAMA 33 LİRA

Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 33,38 lira olarak hesaplandı. Katı yağ ve sıvı yağ ise 23,42 liralık masraf yapılması gereken ürün grubu oldu. Yumurta için 8,13, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 10,59 lira harcama yapılması gerektiği belirtildi.
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