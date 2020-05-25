Samanyolu Haber /Dünya / Libya'da Hafter'e yardım eden Rus paralı askerler cepheden ayrıldı /25 Mayıs 2020 11:24

Libya'da Hafter'e yardım eden Rus paralı askerler cepheden ayrıldı

Libya'da Hafter'e destek veren Rus paralı askerler, Trablus cephe hattından ayrıldı.

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Reuters'ın aktardığına göre, Hafter'e bağlı 'Ulusal Libya Ordusu' güçleriyle birlikte hareket eden Rusya paralı askerler, Trablus'un 150 km güneydoğusundaki Bani Velid Kasabası'na gitti.

Reuters'a konuşan Bani Velid Belediye Başkanı Selim Alayvan, Rus paralı askerlerin ülkenin içlerindeki Cufra Bölgesi'ne hareket ettiğini aktardı. Alayvan, ''Ruslar üç askeri uçakla Cufra'ya taşındı. Askeri araçları da karadan Cufra'ya götürüldü'' dedi.

Hafter milislerinin başkente saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini kuşatan ordu birlikleri, bazı silahlı grupları bu hamlesiyle başkentin güneyindeki cephelerden Terhune kentini savunmaya çekilmeye zorladı.

Anadolu Ajansı, Libya ordu birliklerinin başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırdığını aktardı.
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