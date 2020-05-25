Libya'da Hafter'e yardım eden Rus paralı askerler cepheden ayrıldı

Reuters'ın aktardığına göre, Hafter'e bağlı 'Ulusal Libya Ordusu' güçleriyle birlikte hareket eden Rusya paralı askerler, Trablus'un 150 km güneydoğusundaki Bani Velid Kasabası'na gitti.







Reuters'a konuşan Bani Velid Belediye Başkanı Selim Alayvan, Rus paralı askerlerin ülkenin içlerindeki Cufra Bölgesi'ne hareket ettiğini aktardı. Alayvan, ''Ruslar üç askeri uçakla Cufra'ya taşındı. Askeri araçları da karadan Cufra'ya götürüldü'' dedi.



