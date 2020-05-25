Samanyolu Haber /Dünya / Başbakan yayında depreme yakalandı /25 Mayıs 2020 11:34

Başbakan yayında depreme yakalandı

Koronavirüsle mücadele konusunda elde ettiği başarılarla dünya gündemde oturan Yeni Zelanda lider Ardern, katıldığı bir canlı yayın sırasında depreme yakalandı. Sarsıntı sırasında sakinliğini koruyan, depremin bitmesinin ardından yayına devam eden başbakan gündem oldu.

Başbakan yayında deprem yakalandı

Krizlere karşı sakinliğinden hiç taviz vermeyen ve dünya kamuoyunda da büyük beğeni toplayan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, haftayı katıldığı bir canlı program sırasında yakalandığı depremle gündem oldu.

Geonet'e göre Wellington ve yakındaki bölgeler, başkente yakın bir şehir olan Levin'deki 5.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern de o sıralarda parlamento binasında canlı yayında bir röportaj veriyordu. Deprem sırasında soğukkanlılığını koruyan lider, sunucu Ryan Bridge’ye, "Burada küçük bir deprem yaşıyoruz" diyerek, çevresini kontrol etmeye başladı. Burada oldukça sarsıntı var" diye konuştu. ?Daha sonra, "Ben iyiyim" diyerek, yayına devam edebileceğini belirten başbakan, "Herhangi asılı bir lambanın altında değilim" diye ekledi.
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