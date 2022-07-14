Samanyolu Haber /Dünya / Macar savunma bakanından 'savaş' talimatı /14 Temmuz 2022 19:45

Macar savunma bakanından 'savaş' talimatı

Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı sürerken, çatışmalara komşu ülkelerden biris olan Macaristan'da da hareketli günler yaşanamya devam ediyor.

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Moskova yönetiminin Ukrayna'da başlattığı askeri saldırı sürerken, çevre ülkelerdeki askeri ve ekonomik hareketlilikler de devam ediyor.

Bu ülkelerden birisi olan Macaristan'da da ülkenin savunma bakanının ordunun savaşa hazır olma durumunu güçlendirme talimatı verdiği duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Macaristan Savunma Bakanı Christoph Szalai-Bobrovnichki, ordunun savaşa hazırlığının güçlendirilmesi ve ülkenin farklı bölgelerinde yoğun tatbikatlar yapılması talimatını verdiğini söyledi.

Christoph Szalai-Bobrovnichki, Macaristan'ın şu anda Ukrayna'da devam eden çatışma ve yasadışı göçmen akını nedeniyle benzeri görülmemiş güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Salai-Bobrovnichki, İngiltere'nin güçlerini seferber ettiğini, Slovakya'nın olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini hatırlatarak, Macaristan'ın da hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.
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