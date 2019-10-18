Samanyolu Haber /Dünya / Macron'dan Erdoğan açıklaması /18 Ekim 2019 19:57

Macron'dan Erdoğan açıklaması

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "IŞİD tekrar 'canlanırsa' bunun sorumlusu Türkiye'dir" dedi. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmayı "Bu ateşkes de değil, Kürtlere silah bıraktırma" olarak değerlendirdi.

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Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği Hükümet ve Devlet Başkanları liderler zirve toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin Suriye’ye düzenlediği harekatı ‘akılsızlık’ olarak nitelendirdi. “IŞİD tekrar ‘canlanırsa’ bunun sorumlusu Türkiye’dir” diyen Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdiklerini açıkladı.

Ortadoğu’nun Avrupa için stratejik önemini vurgulayan Macron “Ortadoğu’da otonom bir askeri kapasite oluşturmalıyız. Avrupa, Ortadoğu’da ‘küçük hissedar’ olmaya devam edemez” ifadelerini kullandı. Macron “Suriye’de son birkaç gün içinde olanların, NATO’nun ciddi bir hatası olduğunu düşünüyorum” dedi.
 
‘TÜRKİYE’YE SİLAH İHRACATINI DURDURDUK’

Macron, Brüksel’deki AB Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, yeni Brexit anlaşmasının İngiliz Parlamentosu ve Avrupa Parlamentosunda onaylanması gerektiğini hatırlattı.

Macron, “Türkiye konusunda ortak bir karar aldık. Türkiye’ye silah ihracatlarını durdurduk. Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik. Muhtemelen Londra’da görüşeceğiz.” diye konuştu. Macron, İngiliz Parlamentosunun yeni Brexit anlaşmasını reddetmesi halinde yeni süre tanınmaması gerektiğini vurguladı.

TUSK: BU ATEŞKES DEĞİL, KÜRTLERE SİLAH BIRAKTIRMA

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, görev süreleri bitmeden önce son kez katıldıkları liderler zirvesi sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Türkiye ile ABD arasında, Barış Pınarı Harekatı’na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşma hakkında AB’nin yorumunun sorulması üzerine Tusk, şunları söyledi:

“Türkiye konusunda gerginliği artırmak ve yeni gerginlik yaratmak istemiyorum. Türkiye ile AB arasındaki mevcut durum çok açık. Sözde ateşkese gelince, bunu beklemiyorduk. Zaten bu ateşkes de değil, Kürtlere silah bıraktırma. Kararlı olmamız gerekiyor. Türkiye’ye askeri operasyonunu tamamen sonlandırma, askerlerini çekme ve uluslararası insancıl hukuka saygı duymaya yönelik çağrılarımızı yineliyoruz. Bu beklentimiz Erdoğan-Pence anlaşmasıyla karşılanmıyor.”

‘ÜYE ÜLKELER SINAVDA KALDI’

Tusk, liderlerin, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’la üyelik müzakerelerinin başlatılması konusunda anlaşma sağlayamadığını belirtti. Bunun bir hata olduğunu anlatan Tusk, “Esasen çok utanıyorum. Dün akşam bu iki ülke sınavı başarıyla geçerken, üye ülkeler sınavda kaldı” diye konuştu. Tusk, liderlerin genişleme konusunu Aralık ayında düzenlenecek zirvede tekrar ele alacağını kaydetti.
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