Sessiz sedasız ihaleyi yaptılar

Haydarpaşa ve Sirkeci gar ihalesinden İstanbul Büyükşehir Belediye’sinin elendiği açıklandı. İhale Hüseyin Avni Önder’e ait Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi’ne verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hukuksuzluk olduğunu söyledi ve mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.



İhalede Hezarfen Danışmanlık şirketi ihalede aylık 300 bin TL teklif sunarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki 4 şirket ise ihalede aylık 100 bin TL teklif sunmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İBB’nin ihaleye katılmasını istememişti. İmamoğlu ise “En doğru kurum burası. Nasıl ormanları İBB’ye daha önce tahsis etmiş, İBB de geçmişten bu güne bu tür yerleri layıkıyla kullanmış. Bu da verilebilirdi. Ama ihale kararı verildi. Çünkü İstanbul adına çok konuşulan yerlerden bahsediyoruz; Haydarpaşa Garı ve Sirkeci” demişti. İhalede İBB şirketleri ve Hezarfen Danışmanlık sona kalmıştı.





‘350 BİN LİRA BEDELLE VERDİLER’





İhaleyle ilgili gelişmeyi açıklayan İmamoğlu, “Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerinden İBB iştirakleri hukuksuzca elendi. Hem mahkemeye taşıyacağız hem de suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

İmamoğlu şöyle konuştu:





“Bugün, saat 17:00 sularında bizim haberdar edilmediğimiz bir toplantıda içeride kim olduğu belli olmayan, daha düne kadar İBB’nin çalışanı olan 3 bin TL maaş alan, bir vakfın genel müdürlüğünü yapmış bir şahsa ait olan bir şirkete Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerini 350 bin bedelle sözüm ona bir bahaneyle, bizim ihaleye girmemizi engelleyerek verdiler. Gereğini yapacağımı bütün vatandaşlarım önünde söz veriyorum. Yasal yollara hemen başvuracağız. 16 milyon insanın hakkını öyle bir şekilde araycağım ki hepiniz göreceksiniz. Kılını bile kıpırdatmayan sayın bakana sesleniyorum… Çok yazık, çok ayıp. Şirketin elemanları hazır, haberdar ediliyor, aynı anda bize yazı geliyor. “Biz ihaleyi yaptık işimiz bitti” Suç duyurusunda bulunuyoruz. İBB’nin bütün avukatlarıyla suç duyUrusunda bulunuyoruz. İstanbul’da ne kadar katılmak istiyoruz diyen avukat varsa suç duyurunda bulunuyoruz. Saatini bildireceğim.”





İhalede en yüksek teklifi veren Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi’nin sahibi Hüseyin Avni Önder aynı zamanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da yönetiminde oldu Okçular Vakfı’nın (Tekkesi) eski genel müdürü. AK Parti’nin gençlik kollarında yetişen Önder bir süre İstanbul Belediyesi’nde de çalıştı. Daha sonra ticarete atılan Önder 2017 yılında 10 bin TL sermaye ile Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi’nin 2018 yılında ise 200 bin TL sermaye ile Guguk Doğa Sporları Limited Şirketini kurdu.