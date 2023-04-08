Samanyolu Haber /Politika / Metin Akkoyun'a geçmiş olsun telefonu /08 Nisan 2023 12:08

Metin Akkoyun'a geçmiş olsun telefonu

Kemal Kılıçdaroğlu, hayat pahalılığı ile ilgili hazırladığı etiketler nedeniyle gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan tasarımcı Mahir Akkoyun’u telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli’nin fotoğraflarının üzerinde yer aldığı, “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" yazılı etiketleri tasarladığı için gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan tasarımcı Mahir Akkoyun’u telefonla aradı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akkoyun’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğraflarının yer aldığı “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” yazılı etiketleri tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan grafiker Mahir Akkoyun bu sabah gözaltına alınmış, akşam saatlerinde serbest bırakılmıştı.
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