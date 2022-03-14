Mahkemeden Ankara Güvenpark ile ilgili yeni karar

TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi, Güvenpark’ın imar planlarının 16. İdare Mahkemesi kararıyla iptal edildiğini duyurdu.“Yok olmak üzere olan Güvenpark’ta, imar planları yine iptal” başlığıyla açıklama yapan ŞPO Ankara Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 5 Kasım 2020 tarihinde onaylanan "Ankara İli, Çankaya İlçesi, Devlet Mahallesi, Güvenpark‘a ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın" 16. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini aktardı.Güvenpark’ın, yeni metro inşaatları nedeniyle her an göçüklerin yaşanabileceği bir alana dönüştüğüne vurgu yapılan açıklamada, “Modern kent merkezinin temel bileşenlerinden biri olan Güvenpark yıllar içinde dolmuş ve otobüs durakları ile metro girişleri ve bacalarıyla işgal edilmekte, tüm nitelikleri tek tek yok edilerek adeta dev bir durağa dönüştürülmektedir” denildi.