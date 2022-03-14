Samanyolu Haber /Gündem / Mahkemeden Ankara Güvenpark ile ilgili yeni karar /14 Mart 2022 22:45

Mahkemeden Ankara Güvenpark ile ilgili yeni karar

Ankara'da yer alan Güvenpark’ın imar planlarının 16. İdare Mahkemesi kararıyla iptal edildiği belirtildi.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi, Güvenpark’ın imar planlarının 16. İdare Mahkemesi kararıyla iptal edildiğini duyurdu.

“Yok olmak üzere olan Güvenpark’ta, imar planları yine iptal” başlığıyla açıklama yapan ŞPO Ankara Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 5 Kasım 2020 tarihinde onaylanan "Ankara İli, Çankaya İlçesi, Devlet Mahallesi, Güvenpark‘a ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın" 16. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini aktardı.

Güvenpark’ın, yeni metro inşaatları nedeniyle her an göçüklerin yaşanabileceği bir alana dönüştüğüne vurgu yapılan açıklamada, “Modern kent merkezinin temel bileşenlerinden biri olan Güvenpark yıllar içinde dolmuş ve otobüs durakları ile metro girişleri ve bacalarıyla işgal edilmekte, tüm nitelikleri tek tek yok edilerek adeta dev bir durağa dönüştürülmektedir” denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mahkemeden Ankara Güvenpark ile ilgili yeni karar Sonraki Haber >>

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!

Rus işgalciler, Dnipro'yu bombardımana devam ediyor.

Rus işgalciler, Dnipro'yu bombardımana devam ediyor.

Cem Yılmaz'dan 'Muharrem Sarıkaya' göndermesi

Cem Yılmaz'dan 'Muharrem Sarıkaya' göndermesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:50:19