Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray-Beşiktaş derbisinde 3 gol vardı /14 Mart 2022 22:12

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde 3 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçı içib Galatasaray ile Beşiktaş Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele sarı kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 0-0'ın rövanşına çıkacağı İstanbul'daki Bercelona maçı ile ilgili olarak ertelenmesi gündeme gelen mücadelede sarı kırmızılı ekip ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Nef Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk yarısı, Kerem Aktyürkoğlu'nun 22 ve 32. dakikalarda bulduğu gollerle Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının son dakikalarına kadar mücadelede başka gol sesi çıkmazken, 85. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın golü Beşiktaş'a yetmedi ve mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 38'e çıkartırken, Beşiktaş ise 45 puanda kaldı.


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