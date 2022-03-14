Samanyolu Haber /Politika / "Millet İttifakı bu durumdan zarar görmeden çıkmayı becerebilecek mi?" /14 Mart 2022 22:56

"Millet İttifakı bu durumdan zarar görmeden çıkmayı becerebilecek mi?"

Meclis Başkanlığı’na sunulan yeni kanun teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, söz konusu düzenlemeler sonrasında "Bakalım ‘millet ittifakı’ bu durumdan zarar görmeden çıkmayı becerebilecek mi? Yaşayıp göreceğiz." yorumunda bulundu.

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AKP ve MHP uzun zamandır çalıştıkları kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.

Seçim barajının yüzde 10’dan 7’ye düşürülmesi, seçime girme yeterliliğinde Meclis’te grup olma şartının kaldırılması gibi değişiklikleri içeren düzenlemedeki en tartışmalı madde ise ittifakların milletvekili sayılarını belirleme sürecine ilişkin teklif oldu.

Teklif kabul edilirse seçim bölgelerinde ittifaklar üzerinden alınan ‘artık oylarla’ milletvekili çıkarma durumu ortadan kalkıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar da, AKP ve MHP tarafından TBMM'ye sunulan seçim yasa taslağı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"NASIL, BİR TAŞLA ÜÇ KUŞ"

Sencar, Twitter hesabı üzerinden şu ifadelere yer verdi:

Seçim yasısı ‘millet ittifakı’ndaki küçük partileri CHP listelerinden seçime girmeye zorlar. Bu durumda sahip oldukları beş-altı puanlık oyun muhtemelen yaklaşık üçte biri CHP listesine oy vermeyip AKP’ye geri gidebilir. Bir diğer etkisi muhalefetin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini etkiler.

Üçüncü önemli etkisi birçok ilde MHP adaylarının AKP listesinden seçime girmek zorunda kalması. Nasıl, bir taşla üç kuş. Bakalım ‘millet ittifakı’ bu durumdan zarar görmeden çıkmayı becerebilecek mi? Yaşayıp göreceğiz.
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