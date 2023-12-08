''Mahmut Abbas, savaş sonrası Gazze planı için ABD'yle çalışıyor''

HARRIS: BİRLEŞİK BİR GAZZE VE BATI ŞERİA GÖRMEK İSTİYORUZ





Filistin Yönetimi'nin İsrail'in saldırılarının bitmesinin ardından Gazze'yi yönetme planı üzerinde ABD'li yetkililer ile birlikte çalıştığı iddia edildi.Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Bloomberg News'e verdiği mülakatta, 'çatışmanın tercih edilen sonucunun halihazırda Gazze'yi kontrolü altında tutan Hamas'ın Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) altında küçük ortak olması ve Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ü de içine alan yeni, bağımsız bir devletin kurulmasına yardımcı olması' olduğunu söyledi.Iştiyye, konuya ilişkin olarak, "Eğer (Hamas) anlaşmaya varmaya hazırsa ve FKÖ'nün siyasi platformunu kabul ediyorsa, o halde konuşmak için alan vardır. Filistinliler bölünmemeli" diyerek İsrail'in Hamas'ı tamamen yenme amacının gerçekçi olmadığını belirtti.Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği 'Aksa Tufanı' saldırısında 1200 kişi öldü. İsrail'in açıklamasına göre, 240 kişi rehin alındı. İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı ve 7 günlük bir geçici ateşkes süreci haricinde devam eden saldırılarda ise 17 bin 170'ten fazla Filistinli öldürüldü, 46 bin kişi yaralandı.Son olarak, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Filistin Yönetimi altında birleşmiş bir Gazze ve Batı Şeria görmek istediklerini söylemişti. İsrail ise savaş sonrasında Gazze'nin Filistin Yönetimi'nin kontrolüne bırakılmasına karşı çıkıyor.