'Akşener hepimizden vazgeçti, ama o birkaç kişiden vazgeçemiyor!'

İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti Genel Başkanı hakkında "Hepimizden vazgeçti, ama oradaki birkaç kişiden vazgeçemiyor" dedi.



Hakkında taciz ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in banka hesaplarını incelediği iddiaları ortaya atılan ve İYİ Parti'den "partiyi basın önünde eleştirdiği" gerekçesiyle ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi.



Bundan sonraki süreçte bağımsız milletvekili olarak yola devam edeceğini söyleyen Dikbayır, "İYİ Parti'de beni değil, adaleti ihraç ettiler" dedi.



İYİ Parti yönetimine seslenen Ümit Dikbayır, kendisinin "partiyi basın önünde eleştirdiği" gerekçesiyle ihraç edildiğini hatırlatarak "Şimdi sorma sırası bende hani ben genel başkanın banka hesaplarını incelemiştim, hani ben belediyelerle iş yapmıştım. Beni neden bu gerekçelerle ihraç etmediniz?" diye sordu.



"BANA DAVA AÇSINLAR Kİ KARŞILIĞINI VEREYİM"



Meral Akşener'in özel kalemi Esma Bekar'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğuna yönelik açıklamasına da dikkat çeken Dikbayır, kendisine ulaşmış herhangi bir dava açılmadığını belirterek, "Evi camdan olanlar başkalarının evine taş atmayacak. Benim iddialarım hem Esma Bekar hem de Sedat Aksakallı dava açtıklarını söylediler. Ben de dört gözle bekliyorum. Şu ana kadar bana gelen bir şey yok. Bu davaları açsınlar ki ben de karşılığını vereyim. Şöyle hesaplarımızı, kitaplarımızı kamuoyu ile paylaşalım" ifadelerini kullandı.



"ORADAKİ BİR KİŞİDEN VAZGEÇMİYOR"



"Genel Başkan beni çağırsaydı, 'Ümit biraz kenarda dur, dinlen' deseydi ben ikinci cümleyi kurdurmazdım kendisine" diyen Dikbayır, Esma Bekar hakkında sorulan bir soruya verdiği yanıtta ise şu ifadeleri kullandı:



"Biz genel başkanın özel kalemine karışamayız. İstediğini özel kalem yapabilir. Ama parti içerisinde olan şeylere karşı çıktığım çok olmuştu. Zaten bu nefretin sebebi de oradan geliyor. Hala doğru bulmuyorum. Bir özel kalemin bu kadar etkili, yetkili olmasını doğru bulmuyorum. Hepimizden vazgeçti, ama oradaki birkaç kişiden vazgeçemiyor. Bu da kamuoyunun takdiridir."