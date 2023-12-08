Binali ve Erkam Yıldırım harekete geçti, o paylaşımlara yasak geldi

Eski Başbakan Binali Yıldırım ve oğlu Erkam Yıldırım mahkemeye başvurarak, Metin Cihan'ın "Gazze'ye bomba yağarken Türkiye'den İsrail'e sevkiyat devam ediyor" paylaşımlarından isimlerinin silinmesini istedi. Mahkeme, Cihan'ın paylaşımlarından baba-oğul Yıldırım'ın isimlerinin silinmesine karar verdi.





Haberleri sildirmek için mahkeme kararı aldırmışsınız @BY. silmiyorum. İddia değil, herkese açık resmi kaynaklar. Bu nedenle yalanlayamadınız bile. Bildirilen kararı da aynen böyle yanıtladım. Hakimi bağlamanız, beni bağlamaz. Silmiyorum. Filistinli çocuklar için, silmiyorum."









Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin ardından eski Başbakan Binali Yıldırım ile oğlu Erkam Yıldırım da serbest gazeteci Metin Cihan'ın, Türkiye'den İsrail'e sevkiyatın devam etmesine ilişkin paylaşımlarına karşı yargıya başvurdu.FreeWeb Turkey'in aktardığına göre, mahkeme, Cihan'ın yayımladığı ve Erkam Yıldırım'a ait gemilerin Gazze bombalanırken İsrail limanlarına sevkiyat yaptığı" iddialarının yer aldığı tüm gönderilerden Binali Yıldırım ile oğlu Erkam Yıldırım'ın adının silinmesine hükmedildi.Karar, İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildi.FreeWeb Turkey'in sosyal medya hesabını alıntılayan Cihan, kararla ilgili şunları yazdı:"Erdoğan dava açtı umursamadım. Çünkü ticareti herkese açık resmi kaynaklardan doğruladım. Şimdi de Binali Yıldırım twitlerimi sildirmek istiyormuş. Tabii ki silmeyeceğim. Hatta tek tek RT edeceğim. Milyonlarca dolarlık rende binanız gerçekle baş edemiyorsa bu benim sorunum değil.