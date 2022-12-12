Samanyolu Haber /Gündem / MAK Danışmanlık: Seçim ikinci tura kalmaz, ama kalırsa... /12 Aralık 2022 16:06

MAK Danışmanlık: Seçim ikinci tura kalmaz, ama kalırsa...

MAK Danışmanlık şirketinin kurucusu Mehmet Ali Kulat, önümüzdeki seçimin ikinci tura kalmayacağı görüşünü dile getirdi, ancak yine de aksi bir senaryo için tarih verdi.

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AKP ve MHP tarafından sıklıkla 18 Haziran 2023'te yapılacağı ifade edilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yaklaşık altı ay az kala siyasi partiler, çalışmalarını hızlandırdı. 

Ancak Kurban Bayramı dolayısıyla başlayacak hareketlilik, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve hac dönemi, sandık gününün öne çekilmesi ihtimalini gündeme getirdi. 

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat ise seçimlerin zamanında yapılacağı görüşünde.

Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel Seçim 18 Haziran 2023'te (yani tam zamanında)" ifadesini kullanan Kulat, ikinci tur olasılığı için de şunları söyledi:

"Şahsi kanaatim cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kesinlikle kalmaz, ama yine de olur da kalırsa ikinci tur Kurban Bayramı sonrası (5. Gün) 1. Temmuz 2023'te yapılacaktır."
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