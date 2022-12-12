Soylu yönetimindeki polislere ne oluyor: Polis bu sefer tartıştığı kişiyi yüzünden vurdu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde iddiaya göre, tedavi için gelen sivil polis memuru Emrullah G. ile Mehmet A. arasında araç parkı nedeniyle tartışma başladı.







Tartışmaya çevredeki yurttaşlar da dahil oldu. Tartışmanın büyümesiyle Emrullah G. aracından aldığı silahıyla Mehmet A.'yı yüzünden yaraladı.





Hastanede tedavi altına alınan Mehmet A.'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Emrullah G. olay yerine gelen Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.





KOVALAMACADA 18 YAŞINDAKİ ZUHAL VURULDU



Öte yandan bugün, buna benzer bir olay daha yaşanmıştı.





İstanbul Beyoğlu’nda motosiklet hırsızlarını kovalayan polislerin silahından çıkan kurşunlar, o sırada olay yerinden geçen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız’a isabet etti. Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası iki polis gözaltına alındı.







