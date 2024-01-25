Samanyolu Haber /Gündem / Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! /25 Ocak 2024 16:25

Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem!

Malatya'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.

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Çevre illerde de hissedilen deprem 6 Şubat'tan bu yana yüzlerce sarsıntı yaşayan Malatyalıları bir kez daha sokağa döktü...

Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi'de meydana gelen sarsıntının derinliği 13,93 kilometre olarak ölçüldü.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya Battalgazi’de 5.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.…" dedi.
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