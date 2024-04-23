Marketten çıktı, bıçaklanarak öldürüldü

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde Davutkadı Mahallesi Davutkadı Caddesi'ndeki bir markette alışveriş yapan Ramazan Yılmaz, marketten çıktıktan sonra yanına gelen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.



Yılmaz, ağır yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.



Market çalışanlarıyla vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaralı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.