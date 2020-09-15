MEB'den yüz yüze eğitim mesaisi

MEB’in 21 Eylül’de yüz yüze eğitim için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada “Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıflar için başlayacak yeni haftaya ilişkin tüm planlamalar en ince ayrıntısına kadar kılavuz ve rehberler eşliğinde okullara ulaştırıldı” denildi.







Okullardaki hazırlıkların detaylarının Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in 81 il müdürü ile gerçekleştirdiği koordinasyon toplantısında masaya yatırıldığı aktarılırken toplantıya Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak ile Bilgi İşlem Daire Başkanı Özgür Türk’ün de katıldığı ifade edildi.





MEB, toplantıda okullardaki yüz yüze eğitim öncesinde sahadaki son hazırlıklar ve tüm öğretim düzeylerindeki uzaktan eğitim altyapısıyla ilgili çalışmaların ele alındığını duyurdu.