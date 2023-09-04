Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Şimşek yine sabır istedi /04 Eylül 2023 11:13

Mehmet Şimşek yine sabır istedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada sabır istedi

SHABER3.COM

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 128,05 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon ağustosta aylık yüzde 8,59 artarken sekiz aylık artış oranı yüzde 83,96 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göreyse yıllık enflasyon ağustosta yüzde 58,94 oldu. Aylık artışsa yüzde yüzde 9,09.

TÜİK, aylık enflasyonuysa ENAG’dan daha yüksek açıkladı.

Merkez Bankası, geçen ay açıklanan enflasyon raporuyla yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e yükseltmişti.

Enflasyon verilerini yorumlayan Şimşek, Twitter hesabından şunları söyledi: “Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize deyecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız.”


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