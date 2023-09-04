Her partinin adamı,İşi bilen müteahhit!

Binlerce yurttaş konut sahibi olma hayali kurarken dolandırılıyor. Ülkede en az 100 bin kişinin konut mağduru olduğu ve aileler de dâhil edildiğinde bu rakamın 500 binlere kadar ulaştığı tahmin ediliyor. Bu durumda 21’inci yüzyılın en büyük soygunu olarak adlandırılıyor ve soygunun boyutunun 2 milyar doları aştığı ifade ediliyor. Bursa’da da onlarca yurttaş dolandırıldığını belirterek sesini duyurmaya çalışıyor. 2021 yılında ev sahibi olma hayali ile eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur’a yüzbinlerce lira ödeyen yurttaşlara evleri teslim edilmedi. Konut mağdurları, dairelerinin üç kişiye birden satıldığını ileri sürüyor.







HER PARTİYE YAKIN





Birgün Gazetesi'nin haberine göre Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Balkan Mahallesi'nde 8 bloktan oluşan bir inşaata başlayan Adanur, milyonlarca lira topladığı yaklaşık 70 kişiye konutlarını teslim etmedi. Yaklaşık 12 suçtan hüküm giyen, birçok suçu işlediği iddiasıyla da yargılanan Adanur’un AKP'li eski bakan Faruk Çelik tarafından desteklendiği belirtiliyor. Şubat ayında Vatan Partisi’ne üye olan Adanur'un, CHP’nin 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Bozbey ve ailesiyle ticari ilişkileri olduğu da iddia ediliyor.













“BERAAT EDECEĞİM” DİYOR





İsminin açıklanmasını istemeyen bir konut mağduru, “2021’in Ağustos ayında Emin Adanur’un inşaat ofisinde inşaatı görerek ev aldık. Sözleşmeyi Adanur imzaladı. İstanbul’daki evimi sattım, üzerine 150 bin TL de kredi çekip 600 bin TL ödedim. Ancak hem hazır evimizden olduk hem de 18 aydır kirada oturuyoruz. En az 70 aile bizim durumumuzda. ‘2022’nin Ağustos ayında evlerinizi teslim edeceğiz' dediler ama tüm birikimlerimizi alarak bizi kandırdılar. Adanur’un toplam 11 inşaat projesi var açtığımız dava ile yargılanıyor. 13 Eylül’de de duruşması var. Mahkemeye siyasi baskı kurulduğunu düşünüyoruz. Kendisi ‘Beraat edeceğim’ diyor. Bu süreçte üzüntüden kalp krizi geçirenler, bebeğini düşürenler ve kanser olanlar oldu” dedi.





Bir başka mağdur ise “dolandırıldıklarını” belirterek “Eylül 2021’de sözleşme imzaladım ve 550 bin TL ödedim. ‘2022’nin mart ayında teslim edeceğiz, tapuları vereceğiz’ dediler. Fakat iş öyle olmadı. Paranın tamamını ödediğimde Emin Adanur’un şirketi imzalı belge verdi. Dolandırılanlar arasında akademisyenler, hekimle dahi var. Benim aldığım ev bir kişiye daha satılmış ama üç kişiye satılan daireler de var. Arkasının sağlam olduğunu belirten Adanur, ‘Siyasi bağlantıları nedeniyle ceza almayacağını’ söylüyor. Çünkü tüm Bursa babasının AKP’li Faruk Çelik’in çok yakını olduğunu biliyor” diye konuştu.













VALİ MAKAMINDA AĞIRLADI





Öte yandan İnci Sözlük ile Uludağ Sözlük’ün de ortakları arasında yer aldığı bilen Adanur’u 1 Eylül’de Bursa Valisi Mahmut Demirtaş makamında ağırladı, Vali Demirtaş ziyareti, “Basın mensubu Emin Adanur ve beraberindekileri ile Kadir Yılmaz'ı misafir ettik” açıklaması ile sosyal medya hesabından duyurdu.