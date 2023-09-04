Cumhuriyet'te sular durulmuyor: Vakıf yönetimine istifa çağrısı!

Cumhuriyet gazetesi, geçtiğimiz haftalarda gazetenin arşivinin usulsüz bir şekilde kripto para şirketine satılması iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından, bu kez da para karşılığı manipülatif haber yapma suçlamasıyla Türkiye'nin gündeme oturdu.





İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Cumhuriyet Gazetesi Vakfı adına yapılan suç duyurusunda, gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni (GYY) Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok hakkında, bir e-ticaret firmasından Ocak 2023’te yürürlüğe giren e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında "kayıt dışı para aldıkları" iddiasıyla iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuş, suç duyurusu, İstanbul Başsavcılığı tarafından 2023/122759 esas numarasıyla işleme alınmıştı.









"PARA İADE EDİLDİ"

Suç duyurusunun ardından Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun, ilgili firmadan alınan paranın iade edildiğini söyledi.





Cumhuriyet'te "Çikolata kutusu" krizinde Alev Coşkun ilk kez konuştu: Hata yaptık, parayı iade ettikCumhuriyet'te "Çikolata kutusu" krizinde Alev Coşkun ilk kez konuştu: Hata yaptık, parayı iade ettik

VAKIF YÖNETİMİNE İSTİFA ÇAĞRISI

Son olarak Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Avukat Turan Karakaş, Birol Başaran ve Prof. Dr. Barış Doster vakıf yönetimine istifa çağrısında bulunarak "Alev Coşkun, Işık Kansu ve İ. Hüseyin Yıldız'ı" bir kez daha istifaya çağırdı.