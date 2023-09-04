Birleşik Arap Emirlikleri'nden tartışmalı karar: Kumarhaneleri yasallaştırmaya hazırlanıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), oyun endüstrisini düzenlemek üzere federal bir yapı kurarak kumarhaneleri yasallaştıran ilk Körfez ülkesi olmanın yolunu açtı.





Devlet medyasının dün bildirdiği habere göre, piyango ve ticari oyun sektörü için “düzenleyici bir çerçeve” oluşturmak üzere yeni bir otorite kuruluyor.





ABD'Lİ KUMARHANE ŞİRKETİ'NDEN 3.9 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Geçtiğimiz ay ABD’li kumarhane ve otel işletmecisi Wynn Resorts şirketi, BAE’de 3,9 milyar dolarlık bir oyun tesisi inşa edeceğini ve “yakın zamanda” bir lisans almayı beklediğini söylemişti.





TECRÜBELİ KUMARHANECİLERE GÖREV VERECEKLER

Emirlik Haber Ajansı (WAM) düzenleyici kurulun başkanlığını Amerikan konaklama ve eğlence şirketi MGM Resorts International’ın eski CEO’su Jim Murren’in üstleneceğini söyledi. Oyun endüstrisinde otuz yıla yakın deneyime sahip olan Kevin Mullally ise düzenleyici faaliyetleri koordine edecek ve ulusal düzeyde lisanslamayı yönetecek yeni kuruluşun icra kurulu başkanı olacak.













ŞERİAT YASAĞI GÖRMEZDEN GELİNECEK

Şeriat ile yönetilen ülkede kumar oynamaya izin verilmesi bir ilk olacak. Ülkede şu anda yasak olan kumar para cezası ya da iki yıla kadar hapisle cezalandırılıyor. Ülke turizm konusunda Körfez’deki rakipleri ile de rekabet etmeye çalışıyor.





BAE'nin, yılda 6,6 milyar dolar oyun geliri elde edebileceği konuşuluyor.





Kumarhanelerin açılmasının, BAE ekonomisinin temel direği olan turizm sektörünü canlandıracağı öngörülüyor.





TÜRKİYE İLE BAE ARASINDA 50 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Bir dönem 15 Temmuz darbe girişiminde sorumlu tuttuğumuz BAE’nin Türkiye ile olan ilişkileri de son dönemde toparlandı. İki ülke arasında ciddi ticari ortaklık adımları atıldı..





Türkiye ile BAE arasında geçtiğimiz temmuz ayında muhtelif sektörlerde 13 belge imzalanmış ve varılan anlaşmaların toplam tutarının 50,7 milyar dolar olduğu açıklanmıştı.





Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise anlaşmalarla ilgili “BAE’nin Türkiye’ye devam eden güçlü desteği için minnettarız” ifadesini kullanmıştı.