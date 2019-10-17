Samanyolu Haber /Gündem / Meksika vatandaşı, Türkiye Büyükelçiliği'nin komplosu ile kaçırıldı /17 Ekim 2019 11:51

Meksika vatandaşı, Türkiye Büyükelçiliği'nin komplosu ile kaçırıldı

Erdoğan rejiminin uzun kolları şimdi de Kamboçya'ya uzandı. Kamboçya'da Türkiye kökenli Meksika vatandaşı kaçırıldı.

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Nordicmonitor.com'un haberine göre uzun yıllardır Kamboçya'da kalan Türkiye kökenli Meksika vatandaşı Osman Karaca bir bankada işlem yaptırırken güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Türkiye Büyükelçiliği tarafından sahte iade tabi olduğu öğrenilen Osman Karaca için ailesi ve yakınları harekete geçti. Bir türlü sonuç alamayan Karaca'nın yakınları Karaca'nın Türkiye Büyükelçiliğinin bir komplosu neticesinde gözaltına alındığını ortaya çıkardı.


Kamboçya'nın Phnom Penh şehrinde  Türkiye Büyükelçiliği'nin Kamboçya makamlarına  polise sahte bir ihbarda bulunduğu ve Karaca'yı sahte bir Meksika pasaportu almakla suçladığı ortaya çıktı. Böylece karaca uluslararası seyahat belgesi bulunmadığı için Türkiye'ye iade edilecekti. Ancak Meksika Büyükelçiliği devreye girdi.  
Osman Karaca'nın serbest bırakılmasını isteyen ve kanunsuz bir şekilde bir iadeye teşebbüs teşebbüsünü engellemek için Meksika Büyükelçiliği, Karaca'nın Meksika Vatandaşı olduğunu ve pasaportunun geçerli olduğunu Kamboçya makamlarına bildirdi 

Ancak buna rağmen Osman Karaca'dan henüz haber alınamadı. Kamboçya Makamlarınınn gayri resimi olarak Osman Karaca'nın gözaltında olmadığını bildirmesi üzerine ailesi ve yakınları Türkiye'ye iade edilmesinden endişe ediliyor. 

Türkiye makamları bir çok ülkede benzer hukuksuz yöntemlerle bir çok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını kaçırmıştı. Ancak ilk defa bu olay ile  başka bir ülke vatandaşını kaçırma teşebbüsü olmuş oldu 



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