Samanyolu Haber /Spor / Ünlü boksör hayatını kaybetti /17 Ekim 2019 11:48

Ünlü boksör hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan boks maçında aldığı darbeyle nakavt olan Patrick Day komaya girmişti. Day önceki gün hayatını kaybetti.

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Spor dünyası ünlü boksör Patrick Day'in ölümü ile sarsıldı. 

Patrick Day, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Chicago şehrinde Wintrust Arena'da Charles Conwell ile yaptığı müsabakanın 10'uncu raundunda başına aldığı sol kroşeyle nakavt olmuştu. 

Aldığı darbeyle yere yığılan ve bir süre yerde tedavi gören boksör Day, ringden sedyeyle çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılmış ve travmatik beyin hasarıyla komaya girmişti. 

27 yaşındaki Day'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.

RAKİBİ CONWELL: BUNUN OLMASINI HİÇ İSTEMEMİŞTİM

Charles Conwell şahsi Twitter hesabında rakibinin hayatının kaybetmesinden üzüntü duyduğunu ifade etti. 

Conwell, "Tek amacım kazanmaktı. Bunun olmasını hiç istememiştim. Kimse böyle bir ölümü hak etmiyor. Yaşananları geri alabilsem hemen yapardım." dedi.

2019 yılı Haziran ayında Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) klasmanlarında ilk 10'a girmeyi başaran Day, kariyerinde 22 maça çıktı. 

Day bu maçlarda 17 galibiyet, 4 mağlubiyet ve bir beraberlik aldı.
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