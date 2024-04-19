Ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye müjdeli haber!

Süper Lig'de 2024-25 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek. Lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.Avrupa Konferans Ligi'nde Fiorentina'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Viktoria Plzen Avrupa'ya veda etti. Böylece Çekya'nın Avrupa'da takımı kalmadı.

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'yi sevindiren haber geldi... Viktoria Plzen'in UEFA Konferans Ligi'nden elenmesiyle Çekya'nın Avrupa'da takımı kalmadı ve Türkiye'nin, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 9. sırada bitirmesi kesinleşti.Geçtiğimiz yıla göre 3 basamak birden yükselen Türkiye, sıralamada ilk 10 ülke arasında yer almayı daha önce garantilemişti.Fenerbahçe’nin Olympiakos karşısında alacağı olası galibiyet doğrudan ülke puanına katkı yapacak. Ülke puanı sıralamasına göre takımların Avrupa’da oynayacağı eleme sayısı değişkenlik gösteriyor. Türkiye, sıralamada Belçika’yı takip etmeyi sürdürürken Çekya, İskoçya, İsviçre gibi takımlarla puan farkını açmak istiyor.Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında topladığı 38.100 puanla an itibariyle 9. sırada yer alıyor.