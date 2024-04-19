Samanyolu Haber /Spor / Ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye müjdeli haber! /19 Nisan 2024 00:49

Ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye müjdeli haber!

Türkiye'nin, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 9. sırada tamamlaması kesinleşti. Sıralamadaki rakibimiz Çekya'nın temsilcisi Viktoria Plzen'in Avrupa'ya veda etmesi ile 9. sırayı garanti altına aldık.

SHABER3.COM

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'yi sevindiren haber geldi... Viktoria Plzen'in UEFA Konferans Ligi'nden elenmesiyle Çekya'nın Avrupa'da takımı kalmadı ve Türkiye'nin, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 9. sırada bitirmesi kesinleşti.

Süper Lig'de 2024-25 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek. Lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.Avrupa Konferans Ligi'nde Fiorentina'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Viktoria Plzen Avrupa'ya veda etti. Böylece Çekya'nın Avrupa'da takımı kalmadı.

PUAN FARKINI AÇMAK İSTİYORUZ

Geçtiğimiz yıla göre 3 basamak birden yükselen Türkiye, sıralamada ilk 10 ülke arasında yer almayı daha önce garantilemişti.

Fenerbahçe’nin Olympiakos karşısında alacağı olası galibiyet doğrudan ülke puanına katkı yapacak. Ülke puanı sıralamasına göre takımların Avrupa’da oynayacağı eleme sayısı değişkenlik gösteriyor. Türkiye, sıralamada Belçika’yı takip etmeyi sürdürürken Çekya, İskoçya, İsviçre gibi takımlarla puan farkını açmak istiyor.

Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında topladığı 38.100 puanla an itibariyle 9. sırada yer alıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye müjdeli haber! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:13:02