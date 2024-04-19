Samanyolu Haber /Gündem / Dilan ve Engin Polat için 'tahliye' kararı /19 Nisan 2024 01:08

Dilan ve Engin Polat için 'tahliye' kararı

Mahkeme, Dilan Polat soruşturmasında tüm şüpheliler hakkında “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan tahliye kararı verdi. 2 ayrı suçtan daha tutuklu bulunan sanıklar cezaevinden çıkamayacak.

SHABER3.COM

Kasım ayında “Kara para aklamak'', ''Vergi usul kanuna muhalefet” ve ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek'' suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında mahkemeden sürpriz bir karar çıktı.

HalkTV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre bu ay yapılan tutukluluk incelemesinde Savcı, haklarındaki soruşturma henüz tamamlanmayan Dilan Polat, Engin Polat ve diğer tutuklu isimlerin “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan tahliyelerini istedi. Savcı, “Örgüt kurma ve yönetme” suçu ile “kara para aklama” suçu bakımından ise dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek tutukluluklarının devamını talep etti.

İKİ SUÇTAN TUTUKLULUĞA DEVAM

Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklu sanıkların avukatlarını dinledikten sonra tüm şüpheliler hakkında “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan tahliye kararı verdi. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” suçu bakımından ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dilan ve Engin Polat için 'tahliye' kararı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:12:56