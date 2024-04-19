Dilan ve Engin Polat için 'tahliye' kararı

HalkTV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre bu ay yapılan tutukluluk incelemesinde Savcı, haklarındaki soruşturma henüz tamamlanmayan Dilan Polat, Engin Polat ve diğer tutuklu isimlerin “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan tahliyelerini istedi. Savcı, “Örgüt kurma ve yönetme” suçu ile “kara para aklama” suçu bakımından ise dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek tutukluluklarının devamını talep etti.





Kasım ayında “Kara para aklamak'', ''Vergi usul kanuna muhalefet” ve ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek'' suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında mahkemeden sürpriz bir karar çıktı.Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklu sanıkların avukatlarını dinledikten sonra tüm şüpheliler hakkında “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan tahliye kararı verdi. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” suçu bakımından ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.