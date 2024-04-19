İsrail, İran'a hava saldırısı düzenledi: İsfahan'da şiddetli patlamalar

İsrail ordusu cuma günü erken saatlerde İran'a hava saldırısı düzenleyerek, Tahran'ın beş gün önce İsrail'e yönelik saldırısına ilk askeri yanıtını vermiş oldu.



İranlı yetkililer de İran'ın orta kesimindeki İsfahan kenti yakınlarındaki bir askeri hava üssünün vurulduğunu doğruladı.



İsfahan kentinde, nükleer tesisler ve İran Hava Kuvvetleri Üssü bulunuyor. İran medyası nükleer tesislerin vurulmadığını aktardı.



İran Devrim Muhafızları'na bağlı haber ajansı Fars News, İsfahan'da havaalanı yakınlarında patlamalar duyulduğunu duyurdu.

İran: Füze saldırısı değil İran Uzay Ajansı yetkilisi Hüseyin Dalirian, İsfahan'da askeri üslere herhangi bir füze saldırısı gerçekleşmediğini, ancak 'birkaç insansız hava aracının vurulduğunu' belirtti.



Hüseyin Dalirian, "Şu ana kadar İsfahan'a ya da ülkenin diğer bölgelerine sınır dışından herhangi bir hava saldırısı yok, sadece quadcopter (küçük insansız hava araçları) uçurma girişiminde bulunmuşlar ve bunlarda da düşürüldü. Amerikan medyasının haberleri doğru değil." dedi.



İran'da patlama haberlerinin ardından bazı uçuşlar askıya alındı İran resmi haber ajansı IRNA'nın, İran Yol ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Hava Limanları ve Havacılık Şirketi'ne dayandırdığı haberde, Tahran, İsfahan ve Şiraz ile ülkenin batı, kuzeybatı ve güneybatı bölgelerindeki tüm uçuşların askıya alındığı duyuruldu.

İsrail, ABD'ye saldırıdan önce haber vermiş



Yetkili, İsrail'in saldırıdan önce, "İran'a yönelik sınırlı bir karşı saldırı düzenleyeceğini" perşembe günü haber verdiğini ve ABD'nin bu saldırıyı "desteklemediğini" kaydetti.



Ayrıca yetkili, söz konusu saldırıda vurulan bölgenin nükleer bir tesis olmadığını da sözlerine ekledi.



ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon ise söz konusu saldırıyı henüz resmi olarak doğrulamadı

