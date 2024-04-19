Türk şirketine borçlarını ödeyemeyen ülke haftalardır karanlıkta

Afrika ülkesi Sierra Leone'de yüzer enerji alanında faaliyet gösteren Türk firması Karpowership ve Fildişi Sahili elektrik firması CLSG, yaklaşık 48 milyon dolar tutarındaki ödenmemiş faturalar nedeniyle ülkenin başkenti Freetown ve diğer şehirlerdeki elektrikleri kesti.



AMELİYATLAR AKSADI



Ülkede yaklaşık 6 haftadır yaşanan kesinti nedeniyle hastanelerdeki ameliyatlar aksadı, günlük yaşam da olumsuz etkilendi.



Karpowership'ten yapılan açıklamada, ülkede temel hizmetlere enerji sağlamak için elektrik arzının 60 megavattan 6 megavata düşürüldüğü belirtildi.



Öte yandan, CLSG'nin de ülkenin güneydoğusundaki şehirlere tedarikini önemli ölçüde azaltarak, 32 megavattan 10 megavata düşürdüğü kaydedildi.



Dünyanın en büyük yüzer enerji gemileriyle hizmet veren elektrik firmalarından biri olan Karpowership, ödemelerde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Ekim 2023'te Gine Bissau'daki operasyonlarını askıya almıştı.

