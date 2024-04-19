Samanyolu Haber /Dünya / Polis kampüse girdi: Onlarca kişi gözaltına alındı /19 Nisan 2024 00:03

Polis kampüse girdi: Onlarca kişi gözaltına alındı

ABD'de Columbia Üniversitesi Rektörü, Filistin destekçilerinin oturma eylemini dağıttırdı. Onlarca kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

SHABER3.COM

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde bir grup Filistin'e destek için eylem yapmak istedi.

Üniversitenin rektörü Minouche Shafik, New York Polis Departmanı'na (NYPD) gönderdiği mektupta, eyleme katılan tüm öğrencilere uzaklaştırma cezası verildiğini belirterek, bu öğrencilerin kampüste "güvenlik endişesi" yarattığını kaydetti.

Shafik, eylemin, üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" öne sürerek, "NYPD'den bu kişilerin uzaklaştırılması için yardım talep ediyoruz" ifadesini kullandı.



Sosyal medyadaki görüntülerde de rektörün talebi üzerine kampüse gelen NYPD Başkan Yardımcısı Kaz Daughtry ve beraberindeki polislerin kampüse girerek oturma eylemini engellediği ve karşı çıkanları gözaltına almakla tehdit ettiği görülüyor.

"YAZIKLAR OLSUN"

Öğrenciler ise eylemi dağıtmaya çalışan polislere, "yazıklar olsun" şeklinde bağırıyor. Bazı öğrenciler de polis araçlarıyla kampüsten çıkarılıyor.

Kaç öğrencinin gözaltına alındığı resmi olarak açıklanmadı. Ancak ABD basınında 100 kadar kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar'ın kızı ve Columbia Üniversitesi öğrencisi Isra Hirsi, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "soykırımla karşı karşıya kalan Filistinlilerle dayanışma içinde olduğu için" uzaklaştırıldığını belirtti.

Hirsi, "Gazze Dayanışma Kampı'ndakiler yıldırılmayacak. Taleplerimiz karşılanana kadar kararlılıkla duracağız. Soykırıma suç ortaklığı yapan şirketlerle işbirliğinin sonlandırılması, Columbia Üniversitesi'nin yatırımlarının şeffaflığı ve baskılanan tüm öğrenciler için tam af istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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