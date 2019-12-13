Samanyolu Haber /Gündem / Melih Gökçek'in mal varlığı davasına bakan hâkim davadan çekildi /13 Aralık 2019 11:35

Melih Gökçek'in mal varlığı davasına bakan hâkim davadan çekildi

"Gökçek son döneme ilişkin mal varlığını mahkemeye beyan etmedi. Mahkeme de mal varlığının araştırılmasını istedi. Ancak olanlar oldu

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Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in mal varlığı davasına bakan hâkimin davadan çekildiğini bugünkü köşesinden duyurdu.

Eski devlet bakanı Gürcan Dağdaş’ın Gökçek için kullandığı ‘Zübük’ benzetmesinin ardından davanın açıldığını anımsatan Öztürk, “Avukat tutmayan Dağdaş, savunmasında Melih Gökçek'in kamu hizmetindeki geliriyle orantısız mal varlığına sahip olduğunu öne sürdü ve bu nedenle mal varlığı araştırması talep etti. Gökçek'in avukatı, mal varlığının araştırılması hususunun mahkemenin takdirinde olduğunu vurguladı. Bu mahkeme kararını Gökçek'e sorduğumda, “Ben, servetimin araştırılmasından endişe eden bir adam değilim” demişti” ifadesini kullandı.

Öztürk, Gökçek’in  1994 seçimleri öncesine ait mal varlığını mahkemeye sunarken son mal varlığı beyan etmediğine dikkati çekti. Öztürk, Gökçek’in hâkimin davadan çekilmesini talep ettiğini dile getirdi.

Öztürk yazısında şunları belirtti:

“Gökçek'in mal varlığı davasına bakan hâkim dün görevden çekildi. Davaya 7. Asli Hukuk Hâkimi Murat Karadayı bakacak. Gökçek 10 bin lira olarak açtığı davayı da 50 bin liraya yükseltti.

Gökçek'in mal varlığının araştırılmasından vazgeçilmiş oldu. Avukat Alan da, “Çünkü olağan uygulama değildi” dedi. Gökçek, 1994 yılında belediye başkanı seçildiği dönemde verdiği mal bildirimini mahkemeye sundu. Buna göre Ankara'da bir daire, Pursaklar da bir dairesi var. Bankalarda 92 bin lirası, 2 bin avro, 500 bin doları bulunuyor.

Gökçek, keşke en azından son verdiği mal beyanını açıklamış olsaydı. Çünkü açıklanan mal bildirimi neredeyse 25 yıl öncesine aittir”
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