Memleket Partisine geçmişti: Gaye Usluer, CHP'ye geri döndü

Eskişehir'den CHP milletvekili seçilen Gaye Usluer, daha sonra Memleket Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı ve geçtiğimiz yıl Haziran ayında bu partiden istifa etti. Ancak son gelişmelere göre Usluer, CHP'ye geri döndü. HaberTürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Usluer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi ve bu ziyareti soran gazetecilere "Yuvaya dönüş" yorumunu yaptı.





2015 seçimlerinde Eskişehir'den milletvekili seçilen Usluer, sonrasında Memleket Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı ve partinin sözcülüğünü yaptı. Ancak geçen yıl Haziran ayında partiden ayrıldı.





Usluer'in CHP'ye geri dönmesiyle ilgili detaylı açıklama yapılmadı.