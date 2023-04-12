Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’da yanardağ patladı /12 Nisan 2023 16:08

Rusya’da yanardağ patladı

Rusya’nın Uzakdoğusunda bulunan Kamçatka Bölgesi'ndeki Şiveluç yanardağı 6 aylık bir süre sonra tekrar lav püskürtmeye başladı.

SHABER3.COM

Rusya Bilimler Akademisi Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü Müdürü, Alexei Ozerov verdiği bilgilere göre, bölge şu anda kırmızı alarmda. Şiveluç yanardağının 11 Nisan gecesi patlaması en üst aşamaya ulaştı. “Kötü hava şartları nedeniyle yanardağın video gözetimi zor. Bölgde halen kar yağıyor ve fırtına var.  Ancak hesaplamalara göre kül bulutunun yüksekliği 15-20 kilometre" dedi. 

Patlayan yanardağa 47 km uzaklıkta bulunan Klyuchi yerleşim yerinden insanlar, gökyüzünün karardığını söylerken, yanardağı yönünden sürekli kükreme duyuluyor. Kül kaplanması nedeniyle  okullarda dersler tatil edildi. Uzmanlar sahada çalışıyor. 

Rusya'nın Kamçatka Bölgesi'ndeki en aktif yanardağ olarak bilinen Şiveluç Yanardağı yaklaşık 6 ay sonra yeniden harekete geçmiş oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya’da yanardağ patladı Sonraki Haber >>

'Recep Bey sunar; ahlakın sonu'

'Recep Bey sunar; ahlakın sonu'

ABD'de imama bıçaklı saldırı: Saldırgan Türk çıktı

ABD'de imama bıçaklı saldırı: Saldırgan Türk çıktı

Beşli çete iddiası doğru çıktı

Beşli çete iddiası doğru çıktı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Amasya'da ikinci 'çivi' cevabı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Amasya'da ikinci 'çivi' cevabı

İstanbul'da Kuzey Kore manzarası

İstanbul'da Kuzey Kore manzarası

Marketlerde Erdoğan'a video şoku!

Marketlerde Erdoğan'a video şoku!

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Barış ve Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

Barış ve Diyalog ödülleri sahiplerini buldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:19:45