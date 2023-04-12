Rusya’da yanardağ patladı

Rusya Bilimler Akademisi Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü Müdürü, Alexei Ozerov verdiği bilgilere göre, bölge şu anda kırmızı alarmda. Şiveluç yanardağının 11 Nisan gecesi patlaması en üst aşamaya ulaştı. “Kötü hava şartları nedeniyle yanardağın video gözetimi zor. Bölgde halen kar yağıyor ve fırtına var. Ancak hesaplamalara göre kül bulutunun yüksekliği 15-20 kilometre" dedi.







Patlayan yanardağa 47 km uzaklıkta bulunan Klyuchi yerleşim yerinden insanlar, gökyüzünün karardığını söylerken, yanardağı yönünden sürekli kükreme duyuluyor. Kül kaplanması nedeniyle okullarda dersler tatil edildi. Uzmanlar sahada çalışıyor.





Rusya'nın Kamçatka Bölgesi'ndeki en aktif yanardağ olarak bilinen Şiveluç Yanardağı yaklaşık 6 ay sonra yeniden harekete geçmiş oldu.