Samanyolu Haber /Politika / Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması /19 Ağustos 2020 22:08

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Millet İttifakı'nın ilk seçimdeki cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, söz konusu iddialarla ilgili bir açıklamada bulundu.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla görüştü. Ortak basın toplantısında konuşan Akşener, kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerine sorulan soruya "Ortada seçim yok bir şey yok, doğmamış çocuğa don biçiyorlar" yanıtını verdi. 

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Gelecek Partisi'nin genel merkezini ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile Akşener burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Ortak basın toplantısında konuşan Meral Akşener'in açıklamaları şöyle başladı:

"Evimizde gibi ağırlandık gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biz muhalefet partileri olarak oy almak ve her seçmene ulaşmak için uğraşan siyasi organizasyonlarız ve birbirimizle rekabet ediyoruz. Türkiye ithilafların öne çıktığı bir anlayışla yönetiliyor. Elbette her seçmenin oyunu sayın Davutoğlu da ben de istiyoruz. Ama bunu kırmadan yapılabileceğini göstereceğiz. Sayın Davutoğlu’nun söylediği Biden’ın sözlerine karşı ortak tutum tavtını olumlu gördük. Sayın Erdoğan’ın bu konuda ne dediğini bilmiyorum. Türkiye demokrasi konusunda hassas bir tutumdadır. Hepimiz Biden’a bağırmaktan telef olduk ama sayın Erdoğan’dan tık yok."

"Sayın Cumhurbaşkanı ya kimseyle görüşmüyor, ya da herkesi hain ilan ediyor"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiaları  ile ilgili konuşan Davutoğlu şunları söyledi: "Biz bu konuda bir taraf durumunda değiliz. Türkiye’de korku iklimini tümüyle yok edecek bir anlayışa ihtiyaç var. Sayın Akşener ile yaptığımız görüşme gibi tüm siyasilerin birbiriyle görüşmesine ihtiyaç var. Şu anda bir çok konuda ortak yaklaşıma ihtiyacımız var. Diğer partilerle de bunu yapmaya ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanı ya kimseyle görüşmüyor, ya da herkesi hain ilan ediyor. Bu anlayışı yıkmak zorundayız.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı 

Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorulan soruya ise şu şekilde yanıt verdi:  Rahmetli Demirel’in sözü var. Ortada seçim yok bir şey yok, doğmamış çocuğa don biçiyorlar. Dolayısıyla şu anda bu konunun konuşulmasını doğru bulmuyorum.

Akşener, gazetecilerin Biden'ın açıklamalarına tepkisi ile ilgili sorduğu soruya yanıt vererek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a tepki gösterdi. Akşener'in açıklamaları şöyle:

Biden hadsiz, yanlış, çirkin bir açıklama yapmış. Ama Trump da bizzat Türkiye’ye ve Erdoğan’a iğrenç bir mektup yazdılar. Akşener’e de Trump’a pelüş kafa demek düştü. Bir baktık ki sonra kanka olmuşlar. Bazen şahsi ilişkiler üzerinden Türkiye’nin şirazesi kaydı. İkili ilişkiler güzeldir devlet yöneticileri arasında ama asıl olan kurumsaldır. Bir baktık rahip Brunson Beyaz Saray’da ağırlanıyor.
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