Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası’ndaki krizin arkasında Bilal Erdoğan mı var? /21 Ocak 2024 00:45

Merkez Bankası’ndaki krizin arkasında Bilal Erdoğan mı var?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve babası ile ilgili ortaya çıkan iddiaların arkasında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın olduğu öne sürülüyor. İddialara göre Gaye Erkan’ın, Bilal Erdoğan’ın okul arkadaşı Dr. Yusuf Kenan Bağır’ı görevden alması krizi tetikleyen olay oldu.

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Merkez Bankası’nda görevine son verilen Büşra Bozkurt isimli çalışanın CİMER’i şikâyet dilekçesi yazarak Hafize Gaye Erkan ve babasını suçlamasıyla başlayan krizde, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın müdahalesi olduğu iddia ediliyor.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesinin odağında olduğu iddialara bir yenisi eklendi. PolitikYol’dan Altan Sancar Merkez Bankası kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Bilal Erdoğan’ın okul arkadaşı Dr. Yusuf Kenan Bağır’ın görevden alındığını ve iki gün sonra görevine döndüğü yazdı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babasının bir çalışana tokat attığına dair iddiaların gündeme gelmesinden kısa süre önce Erkan, bankanın Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürü Dr. Yusuf Kenan Bağır’ı iki gün süreyle görevden aldı. Bağır’ın adı telefon rehberinden dahi silindi, ancak Bağır iki gün içinde görevine iade edildi.

Banka kaynaklarının iddiasına göre Bağır’ın göreve yeniden iade edilmesinde Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın adı etkili oldu. Çünkü Bağır, Bilal Erdoğan ile aynı dönemde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okudu ve Bilal Erdoğan ile arkadaşlığı bulunuyor. Bu görevden almanın da banka içinde iplerin gerilmesine yol açtığı iddiası konuşulmaya devam ediyor.
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