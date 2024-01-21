Samanyolu Haber /Gündem / Sondaj makinesi rayları deldi: İstanbul Havalimanı metrosunda faciadan kıl payı dönüldü /21 Ocak 2024 01:24

Sondaj makinesi rayları deldi: İstanbul Havalimanı metrosunda faciadan kıl payı dönüldü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Mecidiyeköy - İstanbul Havalimanı metro hattında büyük tehlike atlatıldı. Metro güzergahı üzerinde çalışma yapan bir inşaat şirketine ait sondaj makinesi önce tavanı sonra da rayları deldi. Trenin durmasıyla facia son anda önlenebildi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı metro güzergahında yapılan çalışma esnasında sondaj makinesi rayları deldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Mecidiyeköy- İstanbul Havalimanı metro hattında çalışma yapan bir inşaat şirketine ait sondaj makinesi önce tavanı sonra da rayları deldi.

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın haberine göre elektrik sistemi kesildiği için trenin durmasıyla facia son anda önlenebildi. Seferler tek yönlü olarak sürdürülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ise konuya ilişkin açıklamasında olayın dün sabah (19 Ocak) 11.30 sularında gerçekleştiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: “İşletme altındaki Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızda 19 Ocak 2024 tarihinde saat 11.30 sularında Kemerburgaz-Göktürk arasında, yüzeyde 3. şahıslarca yürütülen kazık imalatı sebebiyle tünel çeperi zarar görmüştür. Metro işletme sistemimiz her türlü dış etkene karşı kendisini korumaya alacak şekilde kurulduğu için dış etkiyi anında tespit ederek tüm trenleri korumaya almıştır. Herhangi bir sistem zararı meydana gelmemiştir. Söz konusu olaydan sonra o kesimdeki çalışma sebebiyle metro hattı diğer yönden tek hat olarak sorunsuz şekilde işletilmeye devam etmiştir. İnşai telafi uygulaması ise gece tamamlanmıştır.”

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