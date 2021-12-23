Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası rezervleri 9 milyar dolar daha eridi /23 Aralık 2021 18:07

Merkez Bankası rezervleri 9 milyar dolar daha eridi

Merkez Bankası’nın net rezervleri 9 milyar dolar azalarak 12,16 milyar dolara geriledi. TCMB’nin bu hafta da 7 milyar dolar sattığı tahmin ediliyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerindeki erime devam ediyor. TCMB’nin net rezervleri, 17 Aralık verilerine göre önceki haftaya kıyasla 9 milyar dolar azalarak 12,16 milyar dolara düştü ve mayıs ayından bu yana en düşük miktar kaydedildi.

Swap (borç alınan para) hariç rezervler, eksi 38,8 milyar dolardan eksi 46,7 milyar dolara geriledi. TCMB verilerine göre toplam rezervler ise 17 Aralık haftasında 116,5 milyar dolara düştü. Bir önceki hafta bu rakam 123 milyar dolar olmuştu. Uzmanlar, Merkez Bankası’nın bu hafta da 7 milyar dolar civarında satış yaptığı tahmininde bulunuyor.
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