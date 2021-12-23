Samanyolu Haber /Gündem / Kabil Havalimanı'nın ortak işletilmesi konusunda Türkiye ile Katar anlaştı /23 Aralık 2021 18:14

Kabil Havalimanı'nın ortak işletilmesi konusunda Türkiye ile Katar anlaştı

Türkiye ile Katar anlaştı Afganistan'ın başkentinde Kabil Havalimanı'nın işletmesi konusunda Türkiye ve Katar'ın anlaştığı açıklandı. Gelişmeyi Anadolu Ajansı duyurdu.

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Diplomatik kaynaklar, son zamanlarda, Katar ve Türk heyetleri arasında havaalanının iki ülke ortaklığıyla işletilmesine ilişkin çeşitli görüşmelerin yürütüldüğünü belirtti.

Kaynaklar, Türk ve Katarlı şirketler arasında bu amaç doğrultusunda ve eşit ortaklık temelinde bir mutabakat zaptı imzalandığına işaret etti. Söz konusu ortaklık anlaşmasının ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 7 Aralık'taki Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı için Doha'da bulunduğu sırada yapıldığını aktardı.

Son olarak 7 Aralık'ta varılan anlaşma neticesinde, Türkiye'den teknik bir heyetin, Katar tarafıyla koordinasyon kurmak üzere Doha'ya geldiği ifade edildi.

Doha'daki görüşmelerin ardından, Türk ve Katarlı yetkililerden oluşan ortak heyetin, bugün Afganistan'ın başkenti Kabil’de olacağı ve havaalanının işletilmesine ilişkin anlaşmayı Afganistan Geçici Hükümeti yetkilileriyle görüşeceği; Afganistan tarafının talep ve beklentileri hakkında bilgi alacağı kaydedildi.
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