Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası rezervleri eksiden çıkamadı /15 Haziran 2023 16:47

Merkez Bankası rezervleri eksiden çıkamadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt döviz rezervleri 9 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre, 450 milyon dolar azalışla 57 milyar 790 milyon dolara indi. 9 Haziran haftasında net rezerv ise, eksi 5,7 milyar dolardan eksi 3,2 milyar dolara yükseldi.

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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 9 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 450 milyon dolar azalışla 57 milyar 790 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 2 Haziran'da 58 milyar 240 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ GERİLEDİ
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 253 milyon dolar azalarak 42 milyar 246 milyon dolardan 41 milyar 993 milyon dolara geriledi.

NET REZERVLER EKSİDE
9 Haziran haftasında net rezerv ise eksi 5,7 milyar dolardan eksi 3,2 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezerv ise eksi 61,2 milyar dolardan eksi 59,9 milyar dolara çıktı.
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