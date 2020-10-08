Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez'in döviz rezervi 1 milyar dolar daha azaldı /08 Ekim 2020 15:42

Merkez'in döviz rezervi 1 milyar dolar daha azaldı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 25 Eylül haftasında, bir önceki haftaya göre 1 milyar dolar gerileyerek 41 milyar 409 milyon dolara düştü.

SHABER3.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para banka verilerine göre, 2 Ekim haftasında brüt döviz rezervi, 42 milyar 420 milyon dolardan 41 milyar 409 milyon dolara geriledi. Dünya gazetesinin aktardığına göre bu rakamlar, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin bir haftada 1 milyar 11 milyon dolar gerilediği anlamına geliyor.

Merkez Bankası altın rezervi ise 41 milyar 97 milyon dolardan 42 milyar 229 milyon dolara; toplam rezervler ise 83 milyar 517 milyon dolardan 83 milyar 638 milyon dolara seviyesine yükseldi. Böylece, toplam rezervler 121 milyon dolar; altın rezervleri ise 1 milyar 132 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkez'in döviz rezervi 1 milyar dolar daha azaldı Sonraki Haber >>

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Trump hastane dışına çıktı

Trump hastane dışına çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde

A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:49:02