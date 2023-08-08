Meteoroloji uyardı, denize girmek 2 gün yasaklandı

Sözcü'de yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, şiddetli fırtına uyarısında bulundu.



Uyarının ardından Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Komisyonu, aldığı kararla bugün ve yarın ilçede denize girilmesini yasakladı.



KAYMAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın da fırtına uyarısı yaptığı belirtilerek, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından 8-9 Ağustos 2023 tarihlerinde bölgemizde şiddetli fırtına olacağı uyarısı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla ilçemiz sınırları içerisindeki plajların halkımızın kullanımına kapatılmasına karar verildi” denildi.



DÜZCE’DE DE YASAK KARARI ALINDI



Düzce’nin Karadeniz’e kıyısı olan sahil kenti Akçakoca’da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.



Akçakoca Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, Olumsuz deniz ve hava şartları nedeniyle yarın ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ediyoruz denildi.



İSTANBUL İÇİN DE YASAK KARARI



Silivri İlçe Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “8 Ağustos ile 9 Ağustos 2023 tarihlerinde sahil ve plaj bölgelerinde olumsuz hava ve deniz şartları beklendiğinden, İlçemiz sınırları dahilindeki sahillerde denize girmek tehlikeli olup, denize girilmesi yasaklanmıştır” denildi.



Silivri Merkez Plajında uyarılara rağmen bazı vatandaşlar denize girmeye devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı cankurtaran ekipleri vatandaşlara sık sık uyarılarda bulundu.



ŞİLE’YE DE YASAK GELDİ



Şile Kaymakamlığı tarafından yarın etkili olması beklenen rüzgar ve fırtına nedeniyle yarın denize girilmesi yasaklandı.



Kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 9 Ağustos Çarşamba günü kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiği vurgulanarak, “Dalga boyunun bir metre ile iki metre olarak oluşacağı ve zaman zaman 2,5 metreye ulaşacağı, aynı zamanda sağanak yağmur beklentisinin olduğu belirtilmiştir. Kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle buna bağlı rip akıntılarının riski göz önüne alınarak vatandaşlarımızın can ve mal kaybıyla karşılaşmaması için Kaymakamlığımızca 9 Ağustos Çarşamba günü İlçemiz sahillerinde denize girmek yasaklanmıştır” denildi.