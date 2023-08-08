Samanyolu Haber /Dünya / Sinead O'Connor İrlanda'da son yolculuğuna uğurlandı /08 Ağustos 2023 19:58

Sinead O'Connor İrlanda'da son yolculuğuna uğurlandı

İrlanda'daki binlerce hayranı, 56 yaşında hayatını kaybeden İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor'ı son yolculuğuna uğurladı.

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Euronews'te yer alan habere göre İngiltere'de 56 yaşında hayatını kaybeden İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor'ın cenazesi, ülkede binlerce hayranı tarafından uğurlandı.

O'Connor'ın uzun yıllar yaşadığı eski evinin sokaklarını dolduran hayranları, salı günü İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins'in de katıldığı özel bir anma töreninin ardından cenaze alayına eşlik ederek sanatçıyı son yolculuğuna uğurladı.

Cenaze korteji, Sinead O'Connor'ın 15 yıl yaşadığı Dublin'in güneyindeki küçük bir kasaba olan Bray'de sahil boyunca geçiş yaptı.

Hayranlarının bir kısmı cenaze arabasına çiçekler atarken bazıları da sanatçının hit şarkılarını seslendirdi.

Ailesi, bu törenle 26 Temmuz'da Londra'daki evinde ölü bulunan şarkıcının hayranlarına İrlanda'da "son bir veda" sunmak istediklerini söyledi.

Tören alayı, şarkıcının ölüm haberinden bu yana çok sayıda çelengin bırakıldığı eski evinin önünden geçti.

İrlanda Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada, "Sinead O'Connor'ın yaşamı ve eserleri için duyulan üzüntü ve övgüler, onun İrlanda halkı üzerindeki derin etkisinin bir kanıtı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı sözlerine, "Tüm bunlar tek bir kalpten, tek bir bedenden ve tek bir hayattan, belki de dayanılamayacak kadar ağır, inanılmaz acılar çekerek geldi." şeklinde devam etti.

İrlanda Müslüman Konseyi Başkanı İmam Ömer El Kadri, anma töreninde 2018 yılında İslam'ı seçerek adını Şüheda Sadakat olarak değiştiren O'Connor anısına dua okudu.

O'Connor'ın İslami usullere göre, basına kapalı bir cenaze töreniyle toprağa verildiği bildirildi.
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