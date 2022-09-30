Metropoll: Erdoğan’ın görevini onaylayanların sayısı yüzde 5,2 arttı

MetropoLL Araştırma, Türkiye’nin Nabzı eylül ayı araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Erdoğan’a desteğin analiz edildiği anket, 28 ilde gerçekleştirildi. Araştırmaya 2 bin 119 kişi katıldı. Hata payı +/- 2,09 olarak açıklandı.







Ankette katılımcılara, “Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?” sorusu yöneltildi.





Katılımcıların yüzde 46,6’sı “Evet onaylıyorum” cevabını verirken yüzde 48,5’i “Hayır onaylamıyorum” dedi. Fikri ya da cevabı olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 4,9 oldu.





Geçtiğimiz aylarla kıyaslandığında Erdoğan’ın görevini onaylayanların oranında 5,2 puanlık artış olduğu görülürken Erdoğan’ın görevini onaylamadığını söyleyenlerin oranı ise 4,9 puan azaldı.



