Metropoll: Halkın yüzde 50’si yaşam biçimini tehdit altında görüyor

Yaşam biçimlerinden dolayı iktidarın hedefi haline gelen kesimlerin sayısı arttıkça, toplumda yaşam biçiminden dolayı tehdit altında olduğunu hissedenlerin sayısı da artıyor.







MetroPOLL Araştırma’nın gerçekleştirdiği en güncel Türkiye’nin Nabzı Eylül 2022 araştırmasının sonuçlarına göre halkın yarısı kendisini tehdit altında hissediyor.





Araştırma sonuçlarına göre katılımcılara “Yaşam biçiminizin bugün tehdit altında olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 50’si bu soruya “Evet”, yüzde 47,6’sı “Hayır”, yüzde 2,4’ü ise “Fikrim yok” yanıtını verdi.





AKP seçmeninin yüzde 15,8’i, CHP seçmeninin 84,6’sı, İYİ Parti seçmeninin 77,3’ü, HDP seçmeninin 77,5’i, MHP seçmeninin 14,3’ü, Saadet Partisi’nin 46,7’si, DEVA Partisi seçmeninin ise yüzde 46,2’si “yaşam biçiminin tehdit altında” olduğunu söyledi.





Metropoll Araştırma Şirketi yöneticisi Özer Sencar, araştırmanın sonuçlarına ilişkin olarak, “Kanımca, toplumun yaşamları ile ilgili giderek endişeleri artan kesimi kamunun en uç kesimine kadar yerleşen dindar ve başörtülüler değil modern, seküler ve modern muhafazakâr fertleridir. Ve bu endişe giderek artmaktadır.” yorumunu yaptı.