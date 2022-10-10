Davutoğlu Erdoğan'dan neden randevu istedi: 'Nefsimi ayaklar altına alarak...'

Başörtüsü konusu ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ''Başörtüsü özgürlüğünü tutarlı bir şekilde gündeme getiriniz ve en kısa sürede bütün partilerin tam bir mutabakatı içinde TBMM'den geçirmeyi hedefleyiniz'' dedi. Davutoğlu ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, ''Nefsimi bir kez daha ayaklar altına alarak randevu talebinde bulunuyorum'' ifadelerini kullandı.







Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gerçekleştirdiği basın toplantısında, günlerdir gündemden düşmeyen "başörtüsü" konusu hakkında açıklamalarda bulundu.





''BAŞÖRTÜSÜNÜ TEK BAŞINA GÜNDEME GETİRİN''

Davutoğlu, "Başörtüsü özgürlüğünü Anayasal ve yasal teklifi tek başına ve kendi içinde tutarlı bir şekilde gündeme getiriniz ve en kısa sürede bütün partilerin tam bir mutabakatı içinde TBMM'den geçirmeyi hedefleyiniz. Alevi vatandaşlarımız hakkında teklifi de ayrı Meclis'e getiriniz. Hep birlikte destek verelim. Bu işin öncülüğünü yapma şerefi size ait olsun" ifadelerini kullandı.





''RANDEVU TALABİNDE BULUNUYORUM''

Açıklamasının devamında Erdoğan'dan randevu talebinde bulunan Davutoğlu, şunları söyledi: ''Nefsimi bir kez daha ayaklar altına alarak, on yıllarca bu sorunun acısını yaşamış onurlu kızlarımız ve kadınlarımız adına sizden bu konuyu ele almak üzere kamuoyuna açık bir şekilde randevu talebinde bulunuyorum. Hiçbir nefsi ve siyasi çıkar hayatımızı vakfettiğimiz değerlerden önemli değildir.





AKP'Lİ YÖNETİCİLERE DE SESLENDİ

Değerli AK Partili yöneticiler sayın cumhurbaşkanına yaptığım çağrı sizler için de geçerlidir. Bu konuşmamı kaleme alırken her biriniz gözümün önünden geçtiniz. Eşlerimizin ve kızlarımızın başörtüsü için omuz omuza mücadele verdiğimiz günleri hatırladım. Son yıllarda yaşadığım derin hayal kırıklıklarını ve ihtilaflarımızı da bir kenara bırakarak geçmişte bu mağduriyeti yaşamış kadınlarımız ve ileride yaşaması muhtemel gelecek nesillerimiz adına sizlerden de istirhamda bulunuyorum. Lütfen sayın cumhurbaşkanına gidiniz ve bu tarihi fırsatı kaçırmamak gerektiğini anlatınız."



