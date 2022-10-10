Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Mehmet Baransu'ya 13 yıl ceza aldığı davadan beraat /10 Ekim 2022 17:56

Gazeteci Mehmet Baransu'ya 13 yıl ceza aldığı davadan beraat

Mehmet Baransu 13 yıl hapis cezasına çarptırıldığı 'Egemen Hareket Planı Davası'ndan beraat etti. Baransu'nun tutukluluk hali ise başka bir dava sebebiyle devam edecek.

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Taraf Gazetesi'nin eski çalışanlarından Mehmet Baransu, 13 yıl hapis cezasına çarptırıldığı 'Egemen Hareket Planı Davası'ndan beraat etti. Baransu'nun tutukluluk hali ise Yargıtay'da olan 'GDO’lu pirinç davası sebebiyle devam edecek.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, Baransu'nun 13 yıl hapis ile cezalandırıldığı "Egemen Hareket Planı Davası'ndan" cezasını bozdu. Daire aynı zamanda Baransu'nun tahliyesine hükmetti. 

Gazete Duvar'a konuşan Mehmet Baransu'nun Avukatı Çiğdem Koç, “Balyoz davasıyla hiçbir ilgisi yok. Balyoz davasından hiç yargılanmadı. Egemen Harekat Planı diye kimsenin görmediği bir plandan yargılandı. Zaten Genelkurmay Başkanlığı 'biz o belgeyi imha ettik' dedi. Bu davadan tahliye oldu ancak GDO’lu pirinç davasından tutuklu olduğu için tahliye edilmeyecek. Dosya Yargıtay'da. Yargıtay'ın da bu dosyayı bozacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.
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