Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Yeni Şafak'ın bir yalanı daha çöktü: Kılıçdaroğlu'nu ABD'de kim karşıladı? /10 Ekim 2022 18:42

Yandaş Yeni Şafak'ın bir yalanı daha çöktü: Kılıçdaroğlu'nu ABD'de kim karşıladı?

Yeni Şafak'ın iddiasına göre; ABD'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, eski CHP Milletvekili olan ve Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında firari sayılan Aykan Erdemir karşıladı. Gazeteci İsmail Saymaz ise görüntülerdeki kişinin Aykan Erdemir olmadığını, CHP'nin ABD örgütünden Mert Arıkan olduğunu yazdı.

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ABD'ye ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı Boston oldu.

Yeni Şafak'ın iddiasına göre Kılıçdaroğlu'nu, hakkında yakalama kararı olan eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir karşıladı.

Yeni Şafak haberinde, "Seyahat amacının 'görüş alışverişi' olduğu açıklanan Kılıçdaroğlu'nun, Aykan Erdemir ile ne görüşeceği merak konusu oldu. Firari F... sanığı ve Eski CHP milletvekili olan Aykan Erdemir, Türkiye aleyhinde yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor" ifadelerini kullandı.

"O İSİM AYKAN ERDEMİR DEĞİL, MERT ARIKAN"
CHP liderinin kafilesinde bulunan İsmail Saymaz ise, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Yeni Şafak'ın iddiasının doğru olmadığını; O şahsın "Aykan Erdemir" değil CHP'nin Amerika'daki isimlerinden "Mert Arıkan" olduğunu belirtti.

İsmail Saymaz, bir tweet daha paylaşarak "Mert Arıkan şu an yanımda" dedi.




 

 

 
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