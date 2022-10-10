Yandaş Yeni Şafak'ın bir yalanı daha çöktü: Kılıçdaroğlu'nu ABD'de kim karşıladı?

ABD'ye ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı Boston oldu.







Yeni Şafak'ın iddiasına göre Kılıçdaroğlu'nu, hakkında yakalama kararı olan eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir karşıladı.





Yeni Şafak haberinde, "Seyahat amacının 'görüş alışverişi' olduğu açıklanan Kılıçdaroğlu'nun, Aykan Erdemir ile ne görüşeceği merak konusu oldu. Firari F... sanığı ve Eski CHP milletvekili olan Aykan Erdemir, Türkiye aleyhinde yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor" ifadelerini kullandı.







"O İSİM AYKAN ERDEMİR DEĞİL, MERT ARIKAN"



CHP liderinin kafilesinde bulunan İsmail Saymaz ise, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Yeni Şafak'ın iddiasının doğru olmadığını; O şahsın "Aykan Erdemir" değil CHP'nin Amerika'daki isimlerinden "Mert Arıkan" olduğunu belirtti.







İsmail Saymaz, bir tweet daha paylaşarak "Mert Arıkan şu an yanımda" dedi.

























