Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan Türkiye ile ilgili 'arabuluculuk' açıklaması /10 Ekim 2022 19:21

Rusya'dan Türkiye ile ilgili 'arabuluculuk' açıklaması

Türkiye ile Suriye ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un, Rusya'nın, Suriye ve Türkiye arasında ilişkilerin normalleşebilmesi adına arabulucuk rolü oynadığını ifade ettiği aktarıldı.

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Cumhuriet'te yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye ile Suriye ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Mihail Bogdanov, Rusya'nın, Suriye ve Türkiye arasında ilişkilerin normalleşebilmesi adına arabulucuk rolü oynadığını ifade etti.

El-Ekber gazetesinin aktardığına göre Bogdanov, "Rusya, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının buluşması için bir platform sağlama önerisi üzerine bu süreçte aktif rol oynuyor" dedi.

Bogdanov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad'ı bir araya getirecek görüşme için bir yer temin edebileceklerini de söyledi.

Öte yandan El-Ekber gazetesi, ABD'nin Suriye'den çekilmesi konusunda Türkiye ve Suriye'nin ortak mutabakata varmasının normalleşme sürecini kolaylaştırdığını yazdı.
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