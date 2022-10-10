Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş cephesinden yeni TFF açıklaması /10 Ekim 2022 19:25

Beşiktaş cephesinden yeni TFF açıklaması

Beşiktaş yönetiminden yapılan açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve maç yönetimleriyle ilgili tepkinin ifade edildiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk futbolundaki kaos, mevcut TFF'nin göz ardı etmesine rağmen maalesef her geçen hafta daha vahim boyutlara ulaşmaktadır.

Futbolumuzu adil ve tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak yönetmesi gereken TFF'deki bazı etkili ve yetkili isimlerin asli görevlerini unutup bu kaosun bir parçası haline geliyor olmaları ise yarınlar için bizi fazlasıyla endişelendirmektedir.

Üzülerek gözlemliyoruz ki TFF'nin bazı yöneticileri üzerlerine vazife olmayan konularda hem de çarpıtılmış bilgilerle federasyon bünyesindeki yetkilileri etkileri altına almaya çalışmaktadırlar.

Bu durumun en dikkat çekici örneği bugünkü Hürriyet Gazetesi'nde Murat Fevzi Tanırlı'nın yazısında detayları ile yer almaktadır. Bitexen Giresunspor maçında rakibimizin golü VAR müdahalesi ile son derece doğru bir kararla iptal edilmesine rağmen TFF içerisindeki gizli bir el maçın ardından bazı yöneticileri telefonla arayarak “VAR hakemleri sabote mi ediyor” diyerek, hem kural bilmezliğini ortaya koymuş hem de oturduğu koltuğun ağırlığına yakışmayan söylemlerde bulunmuştur.

TFF Yönetim Kurulu'nda yer alan bir isim; tüm kulüplerimize eşit mesafede yaklaşmalı, adil olmalıdır. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamalı, kuralı bilmiyorsa bir bilenden öğrenmelidir.

Kamuoyunun dikkatini çekmek zorunda kaldığımız, detayları Murat Fevzi Tanırlı'nın yazısında yer alan konu hakkında TFF'nin ne gibi bir tavır takınacağını da merak ve takip ediyoruz. Bakalım; bu hassas olayın üzeri mi kapatılacak, ismi bizde saklı yönetici için gereği mi yapılacak?

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beşiktaş cephesinden yeni TFF açıklaması Sonraki Haber >>

Kiev'den dehşet veren

Kiev'den dehşet veren

Hakan Atilla’dan 'Reza Zarrab' açıklamsı

Hakan Atilla’dan 'Reza Zarrab' açıklamsı

Suriyeliler parasız aldıkları bebek mamalarını, at çiftliklerine mi satıyor?

Suriyeliler parasız aldıkları bebek mamalarını, at çiftliklerine mi satıyor?

Robot Cassie, 100 metre koşusunda rekor kırdı

Robot Cassie, 100 metre koşusunda rekor kırdı

Kiev'de ard arda 3 büyük patlama

Kiev'de ard arda 3 büyük patlama

İran Devlet Televizyonu hacklendi

İran Devlet Televizyonu hacklendi

[Harun Tokak] Çamurlu Çoraplar

[Harun Tokak] Çamurlu Çoraplar

[Harun Tokak] Çamurlu Çoraplar

[Harun Tokak] Çamurlu Çoraplar

Reha Yeprem ile Ümide Yolculuk'ta 'Bir teröristin portresi': Sevim Hanım!

Reha Yeprem ile Ümide Yolculuk'ta 'Bir teröristin portresi': Sevim Hanım!

AKP'li vatandaştan dumur eden sokak röportajı

AKP'li vatandaştan dumur eden sokak röportajı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:32:56