Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan Ukrayna hamlesi: Yakında /10 Ekim 2022 19:37

Almanya'dan Ukrayna hamlesi: Yakında

Rusya yönetiminin bir süredir ara verdiği Kiev bombardımanı yeniden başlarken bu konuyla ilgili Almanya cephesinden de bir açıklama geldiği belirtildi.

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Rusya ordusunun bir süredir vurmadığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yeni bir dizi füze saldırısında bulunduğu ifade edildi.

Bu konuda bir açıklamada bulunan Almanya Savunma Bakanı Christina Lambrecht'in ise Ukrayna'ya yakın bir zaman içinde yeni hava savunma sistemi aktarımı yapmak istediklerini duyurduğu aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Almanya Savunma Bakanı Christina Lambrecht, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Christina Lambrecht, Rusya tarafından Ukrayna'nın Kiev ve diğer bölgelere yönelik gerçekleştirilen füze saldırılarını kınadı.

Rusya'nın bu saldırısının kabul edilemez olduğunu belirten Lambrecht, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Lambrecht, Ukrayna'ya dört modern IRIS-T orta menzilli hava savunma sisteminden ilkini mümkün olan en kısa sürede gönderme sözü verdi.
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