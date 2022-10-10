Kılıçdaroğlu ABD'den sonraki duraklarını açıkladı

Tartışmaları da beranerinde getiren ABD gezisine başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Halk TV'ye bağlanarak yaptığı açıklamada yeni duraklarının Almanya ve İngiltere olmasının planlandığını ve ziyaretleri sonrasında ise Türkiye'ye yapısal bir reçete açıklamayı planladığını belirttiği ifade edildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satırbaşları şöyle: Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satırbaşları şöyle:

"Türkiye hep krize girdi ve sonuç hep hüsran. Çünkü sistem hep yeni sorunlara imkan sağlıyor. Bunu sonsuza kadar ortadan kaldırabiliriz. Yeni bir siyasi ve ekonomik vizyona ihtiyacımız var.İlan edeceğimiz yapısal değişiklikle ekonomiyi toparlarken; partizan siyaseti de ortadan kaldıracağız. Üzerinde tepinilen fay hatlarını kırmamız gerek. Şu an siyasal ortamımız yoksul siyasetçi için elverişli. Bu siyasetçiler istismarla yükselebiliyorlar. Yükselince mafyaları çeteleri getirebiliyorlar. Son 20 seneden bahsetmiyorum, Atatürk'ten sonra hep böyle oldu. Erdoğan bu dönemlerin sonucu.Bütünüyle siyasal kültürümüzü değiştirmekten bahsediyorum. Kapsayıcı bir siyasetten bahsediyorum.Seyahatimde hiç bir siyasi görüşme olmayacak. Kurmaylarım şaşırdı. Bu yolculuk ilk durak. Almanya ve İngiltere'de de çok değerli insanlarla buluşacağım.Ziyaretlerim bitince Türkiye'ye yapısal reçete açıklayacağım."